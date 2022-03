Stiri pe aceeasi tema

- Cel de al doilea transport de ajutoare umanitare colectate pe Platforma Guvernului Romaniei – "Ucraina, impreuna ajutam mai mult" a plecat din Bucuresti, spre Siret, in aceasta dimineața, anunta Executivul. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, in completarea sprijinului oferit duminica seara…

- Universitatea din Bucuresti a amenajat 250 de locuri in vederea cazarii studentilor si profesorilor din Ucraina si a deschis doua centre de colectare de ajutoare pentru refugiatii din tara vecina, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FOTO| „Ucraina, impreuna ajutam mai mult”: Primul transport de ajutoare umanitare colectate pe platforma Guvernului Romaniei a mers spre Siret „Ucraina, impreuna ajutam mai mult”: Primul transport de ajutoare umanitare colectate pe platforma Guvernului Romaniei a mers spre Siret Primul transport de…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților asigura permanența in Gara Burdujeni din municipiul Suceava pentru refugiații din Ucraina care ajung in aceasta gara pentru a pleca mai departe cu trenul, in special spre București sau Cluj, de unde vor sa plece cu avionul spre alte țari. Voluntari ai ...

- In ziua in care atenția lumii intregi se indreapta asupra situației din Ucraina, urmare a atacului Rusiei, iar liderii politici – de la București și din Europa – au transmis o multitudine de reacții pe aceasta tema, s-a aflat ce decizie a luat un primar de sector din București, in privința panoului…

- Școlile din toate județele țarii iși continua activitatea in format fizic saptamana viitoare, cu excepția școlilor care prezinta cazuri punctuale de infectare cu SARS-CoV2, a anunțat joi Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, citat de Hotnews . „Este un obiectiv al intregii țari de…

- Cu ocazia sarbatorii Craciunului, elevii Școlii Gimnaziale nr. 178 din București au oferit in dar Majestații Sale Margareta un brad impodobit, dedicat memoriei Regelui Mihai I. Copiii au decorat bradul cu imagini și podoabe facute de ei, in spiritul primului brad regal facut in vremea Regelui Carol…

- Mai multi copii care si-ar fi dorit sa fie de Craciun cu familii care ii iubesc au fost tinuti in centre de catre Protectia Copilului. Cazuri au fost semnalate atat la Bucuresti, cat si la Brasov sau Cluj