- Organizarea sistemului de pensii militare din principalele țari NATO: Varsta de pensionare și vechimea pentru pensie Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat in Romania este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de baza in 6 luni consecutive, din ultimii…

- Incidente violente intre poliție și manifestanți, sute de arestari, jafuri și distrugeri Revoltați la aflarea deciziei guvernului și a președintelui Emmanuel Macron de a trece legea privind reformarea sistemului de pensii contestat de luni de zile de toate marile sindicate franceze, prin asumare guvernamentala,…

- USR si Forta Dreptei ataca la Curtea Constitutionala legea PSD PNL care introduce noi obligatii pentru fondurile de pensii private din Romania si pentru administratorii acestora.Legea va produce pierderi fondurilor de pensii private si va determina retragerea acestora din Romania, sustin reprezentantii…

- Noi reguli in sistemul de pensii private. Moștenitorii vor putea beneficia imediat de pensia privata, in cazul decesului beneficiarului. Pana acum, moștenitorii care aveau un loc de munca primeau banii abia dupa ce ieșeau la pensie. Nu este singura modificare importanta adusa de Autoritatea De Supraveghere…

- Guvernul aloca, in acest an, un sprijin de 1.400 de lei din bani europeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile, prima transa in valoare de 700 lei urmand sa fie distribuita in luna februarie, iar urmatoarea in septembrie. Din aceasta suma se pot plati o parte din cheltuielile…

- Modificarile legislative au rolul de a asigura ca un nivel de baza al serviciilor este asigurat in momente in care sindicatele decid sa protesteze sau sa intre in greva, relateaza The Guardian. Prezentarea proiectului de lege in parlament, marți, vine dupa ce discuțiile in regim de urgența de luni dintre…

- Legea care stabileste masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, a transmis, joi, Administratia Prezidentiala. Noua lege vizeaza monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice intr-un sistem integrat si reglementeaza conditiile in…

