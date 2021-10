Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Moscova au anunțat marți introducerea unor noi restricții impotriva COVID-19, incepand din 25 octombrie, dupa ce numarul de infectari a explodat in toata Rusia, ducand la noi recorduri negative.

- Autoritațile au confirmat joi 2.226 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 39.228 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 39 de persoane infectate, alte 40 de decese anterioare acestui interval fiind inregistrate acum in baza de date. La ATI, numarul pacienților a ajuns la 523,…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, mercuri, la 1.100.208 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.443 de noi imbolnaviri din 42.847 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 21 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.098.765 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.055.059 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.313 cazuri…

- Macedonia de Nord a reimpus restrictii privind accesul in cafenele, restaurante si la evenimente publice in incercarea de a stopa o noua crestere a infectiilor cu SARS-CoV-2 si de a-i determina pe cetateni sa se vaccineze, ceea ce a provocat furie publica si proteste, informeaza MIA si Reuters. Incepand…

- Autoritațile au confirmat joi 244 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 28.329 de teste, a treia zi consecutiva cu peste 200 de cazuri. In ultimele 24 de ore au murit doua persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 72 de pacienți, in creștere de la cei 67 de miercuri. Grupul…

- „Cifrele arata bine, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim preocupați sau sa nu luam in serios toata aceasta situație. Cand vorbim de faptul ca arata bine cifrele, ne uitam la valorile absolute, la numarul absolut de cazuri care se raporteaza in fiecare zi și daca ne uitam la 175 de cazuri, comparativ…

- Autoritațile au confirmat luni 175 de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 30.322 de teste in ultimele 24 de ore. Tot in ultimele 24 de ore au murit doi pacienți, un alt deces mai vechi fiind introdus și el acum in baza de date. La ATI sunt internați 43 de pacienți, in…