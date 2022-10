Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a lui Hercule, veche de 2.000 de ani, a fost descoperita in nordul Greciei, in orașul antic Filipi, care este situat in nordul orașului actual Kavala. Cercetatorii sunt de parere ca statuia a fost un element de decor.

- Cea mai veche branza din lume, de acum peste 2600 de ani, descoperita de arheologi in Egipt. O substanța gasita de arheologii care lucrau la un mormant antic egiptean s-a dovedit a fi cea mai veche branza descoperita vreodata, relateaza BBC News. Cu cațiva ani in urma, arheologii au descoperit borcane…

- De-a lungul anilor, arheologi romani și straini au cautat pe teritoriul Romaniei urme ale trecutului. Prin sapaturile facute de aceștia, au ieșit la suprafața situri arheologice din paleolitic, de o valoare inestimabila. Un astfel de sit a scos la iveala comoara din adancurile Romaniei descoperita abia…

- Oamenii de știința din Australia au gasit inimi fosilizate frumos conservate și alte organe interne ale unor vechi pești cu „armura”, intr-o descoperire care ofera o perspectiva asupra evoluției corpului vertebratelor - inclusiv al oamenilor, potrivit Reuters.

- Cercetarile arheologilor Muzeului Județean de Istorie și Arta Zalau au scos la iveala noi urme ale istoriei pe teritoriul județului nostru. Un asemenea exemplu este continuarea sapaturilor arheologice sistematice care au vizat incinta fortificata din prima epoca a fierului din localitatea Jac, de pe…

- In patrimoniul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia exista o tablița cerata din perioada romana, aparținand secolului al II-lea, descoperita la Roșia Montana, unde a existat o exploatare aurifera inca din antichitate.

- O manastire bizantina veche de circa 1.500 de ani a fost descoperita in Israel, un exercitiu militar contribuind la descoperire, transmite Agerpres.Potrivit surselor citate de Agerpres.ro, la descoperire a contribuit a un exercitiu militar desfasurat in apropiere de orasul Shoham din centrul tarii.Sectiuni…

O moneda de bronz veche de aproximativ 1.850 de ani a fost descoperita in largul coastei Israelului, relateaza dpa.