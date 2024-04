Stiri pe aceeasi tema

- Sculptura animalului, realizata de om, a fost gasita de cercetatorii sud-africani pe coasta aflata la 330 de kilometri de Cape Town. Ea a fost descoperita in apropierea peșterii Blombos, faimoasa pentru sculpturile sale in piatra care au intre 77 și 73 de mii de ani. {{735586}}Cercetatorii cred ca a…

- Conținut oferit de: Partener extern. Pierderea dinților, o consecința a afecțiunilor orale sau a traumatismelor la nivelul gurii, poate afecta starea generala de sanatate și calitatea vieții, deoarece are o influența negativa majora asupra capacitații de a mesteca adecvat alimentele și de articulare…

- Arheologii din Turcia spun ca au descoperit cea mai veche paine cunoscuta din lume, datand din 6600 i.Hr. O structura de cuptor, in mare parte distrusa, a fost gasita intr-o zona numita "Mekan 66", unde exista case din caramida de lut alaturate, in situl arheologic de la Catalhoyuk, in provincia…

- Telescopul spatial James Webb a contribuit, de la momentul la care a devenit operational, in 2022, la descoperirea a numeroase surprize despre stadiile incipiente ale universului. La acestea se adauga inca una: observatii ale unei galaxii care era deja "moarta" cand universul avea doar 5% din varsta…

- Telescopul spațial James Webb a descoperit o galaxie veche de 13 miliarde de ani, care este mult prea complexa pentru a exista atat de devreme in Univers, spun cercetatorii, potrivit Insider, scrie digi24.ro .

- Ruinele celei mai vechi biserici de rit rasaritean din Transilvania vor fi marcate printr-un trotuar pietonal din lespezi de piatra. Zidurile aflate in Cetatea Alba Carolina sunt ingropate in pamant și dateaza din secolul X.

- Astronomii dintr-o echipa internationala au descoperit cea mai veche gaura neagra cunoscuta, care exista deja la inceputurile cosmosului, cand Universul avea varsta de abia 400 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP.