ÎN DIRECT Spitalele din Brașov nu au autorizație ISU. Ce spune președintele CJ Brașov, Adrian Veștea Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, susține la aceasta ora o conferința de presa care are ca subiect situația avizarii spitalelor brașovene. Din informațiile pe care le deținem, niciunul dintre spitale nu are autorizație de funcționare de la ISU. Problema este ca, dupa tragedia de la Colectiv, legislația in vigoare a fost modificata, iar multe instituții s-au trezit ca nu mai corespund din punct de vedere al autorizarii in caz de incendiu. Aceasta in condițiile in care legislația dinainte de 1989 nu prevedea atat de multe condiționari pentru funcționare. Reprezentanții ISU… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

