Cea de-a 9-a ediție Art Safari, aflata sub patronajul Ministerului Culturii, va avea loc, anul acesta, in Palatul Dacia-Romania, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), fiind pentru prima data in istoria evenimentului cand același spațiu este folosit doi ani la rand, in baza unui parteneriat intre Art Safari și Muzeul Municipiului București. In premiera naționala, Art Safari ofera anul acesta o incursiune in lumea artistica spaniola, printr-o expoziție in tandem Pablo Picasso și Salvador Dali, care incepe pe 12 mai. Art Safari se transforma intr-un maraton de arta, cu 2…