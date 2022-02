În comuna Otopeni rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 42,2% Localitatea Otopeni are, in continuare, cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov, ajungand la 42,28 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand acest indicator era de 40,39. Incidenta peste 10 cazuri la mia de locuitori se inregistreaza in 37 de localitati din judet, valori mari fiind in Corbeanca – 35,86, Mogosoaia – 31,15, Tunari – 30,1 si Popesti-Leordeni – 30,09, potrivit informatiilor publicate, duminica, pe site-ul Institutiei Prefectului Ilfov. Incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor in localitatile din Ilfov este urmatoarea: Otopeni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

