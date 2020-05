În ciuda relaxării restricțiilor, italienii nu se înghesuie la restaurante și cafenele (Presă) Proprietarii cafenelelor și restaurantelor italiene trebuie sa se asigure ca mesele sunt la o distanța de cel puțin 1 metru și sunt dezinfectate intre clienți. Clienții trebuie sa faca rezervari și sa poarte maști in timp ce intra intr-un restaurant și ori de cate ori parasesc mesele. Personalul trebuie sa poarte maști și manuși in […] The post In ciuda relaxarii restricțiilor, italienii nu se inghesuie la restaurante și cafenele (Presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

