În ce vilă cochetă locuiește Geanina Ilieș /FOTO! Ce afacere prosperă are în afara televiziunii Frumoasa știrista Geanina Ilieș s-a reintos la prima iubire, televiziunea, dupa o lunga pauza in care și-a pus pe picioare o afacere.Un salon de infrumusețare la care a visat mult, business caruia ii cunoaște toate secretele. Dupa ani in care și-a subliniat frumusețea prin beauty saloane, știrista a parasit lumea televiziunii pentru a-și deschide propriul centru, ce-i poarta numele. Care ii merge bine, afacere pe care a dezvoltat-o in ultimii cinci ani și care ii aduce și beneficii vizibile. De pilda posibilitatea de a se muta cu fiul sau dintr-un apartament, intr-o cocheta vila situata intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

