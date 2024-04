În afara legii. Un polițist, depistat drogat în Maramureș Un politist din orasul Șomcuta Mare, județul Maramureș a fost depistat pozitiv la droguri chiar in timpul serviciului. „Seara trecuta, in urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive in cazul unui polițist care urma sa inceapa serviciul pe raza de competența a orașului Șomcuta Mare. Ca urmare a constatarii, s-a dispus de indata retragerea acestuia din dispozitiv. De asemenea, polițistul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe de sange in vederea stabilirii prezenței in organism a subsțantelor psihoactive. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

