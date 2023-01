În ce țări poți merge, fără viză, doar cu pașaportul românesc Pașaportul romanesc se situeaza pe locul 17 in clasamentul Henley Passport Index, care clasifica documentele in funcție de numarul de state care sunt accesibile fara o viza prealabila. Astfel, cu pașaportul romanesc poți merge in 175 de țari din lume fara viza. Cel mai puternic pașaport din lume este cel japonez, care permite accesul fara o viza prealabila in 193 de destinații din intreaga lume, urmat de cel din Singapore (192 de state) și Coreea de Sud și Germania, cu 192 de state. Unde pot calatorii romanii doar cu Cartea de Identitate Cetațenii romani pot calatori fara pașaport, doar cu cartea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

