- Casatorita de aproape 28 de ani, Michelle Obama a inceput sa ofere sfaturi in dragoste. In timpul celui mai recent episod al podcast-ului sau, fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii le-a prezentat oamenilor o perspectiva asupra unei relații de durata. Conform People, Michelle Obama a discutat…

- Au trecut 9 luni de cand Mihai Mitoșeru și Noemi audivorțat, insa se pare ca nu pot sta departe unul de celalalt. Andreea Mantea,prietena realizatorului tv, l-a dat de gol, chiar in cadrul emisiunii Teo Show,de la Kanal D. Invitata in platoul emisiunii Teo Show, Andreea Mantea a spus in direct, ca Mihai…

- Și-a cunoscut soția in timp ce era cu alta femeie! Nosfe, noua luni, intre iubita și amanta! Solistul de la ”Șatra Benz” și soția, dezvaluiri inedite in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Cristi Borcea, fostul investitor al lui Dinamo, care a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de inchisoare in „Dosarul Transferurilor”, a vorbit la „Prietenii lui Ovidiu” despre situația actuala din fotbalul romanesc, dar și despre rivalitatea pe care acesta o are fața de FCSB. ...

- "Ma simt foarte bine, ma duc sa joc un fotbal. E important ca acum radem, dar aveam un cheag mare de sange, care putea sa plece la inima și sa mor. Acum facem haz de necaz. Eu sunt foarte fricos. Acum, cand s-a terminat, imi dau seama ca daca nu veneam, chiar puteam sa mor. Daca aveți varice, macar…

- Spynews.ro continua seria dezvaluirilor in exclusivitate! Dupa ce zilele trecute am relatat ca Mihai Mitoșeru e prins intre noua iubita și fosta soție, aceasta din urma dorindu-și impacarea, iata ca acum vorbim despre planul secret al lui Noemi. Cum planuiește sa-l recucereasca? Ei bine, detaliile sunt…

- Mihai Mitoșeru a fost atins din nou de sageata lui Cupidon? Cunoscutul prezentator tv s-a afișat la brațul unei domnișoare misterioase, dupa desparțirea de Noemi, lucru ce i-a pus pe ganduri pe fani! Iata ce spune mama vedetei despre aceasta posibila relație!