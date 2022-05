În ce prăpastie vrea Nietzsche să nu ne uităm? Mai jos gasiți un aforism celebru al filozofului german Friedrich Nietzsche din „Dincolo de bine și de rau”. E dintr-o traducere publicata in anul 2015 la editura Humanitas.„Cine se lupta cu monștrii trebuie sa ia seama sa nu se transforme la randul lui intr-un monstru. Iar daca vei privi multa vreme intr-o prapastie, prapastia va privi și ea in adancul tau.”Originalul, in germana, spune: „Wer mit Ungeheuern kampft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein”. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

