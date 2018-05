In ce mall si cand va deschide Kiddo Play Academy al doilea loc de joaca pentru copii, dupa cel din Baneasa Shopping City?

Stiri pe aceeasi tema

- Kiddo Play Academy, firma specializata in dezvoltarea de centre de joaca pentru copii, va deschide pe 1 Iunie cel de-al doilea loc de joaca din Bucuresti, pe o suprafata de aproximativ 1.200 mp, in centrul comercial ParkLake, prima locatie fiind in Baneasa Shopping City. …

- CSM Bucuresti a ratat calificarea in finala Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC cu scorul de 26-20 (12-10), sambata, in prima semifinala desfasurata la turneul Final4 al competitiei, gazduit de Papp Laszlo Sportarena din Budapesta. Campioana…

- Un microbuz școlar in care se aflau zece copii a fost implicat intr-un accident rutier produs miercuri, la orele pranzului, pe un drum din județul Argeș. Primele date arata ca niciunul dintre copii nu a fost ranit. Accidentul a avut loc in comuna Cetațeni, din județul Argeș, la o intersecție cu un drum…

- O mama singura cu doi copii din București a trecut printr-o intamplare incredibila intr-un mall din Capitala. Raluca Zdrobis povestește ca a vrut sa mearga la un film cu cei doi copii și ca a cerut un pachet „Family”.

- Unul dintre tobogane este spart și gaurit, treptele sunt deteriorate, un scaun de la carusel a fost smuls, iar bara din fier este extrem de periculoasa pentru cei mici. Așa arata acum locul de joaca din Cartierul Turnatorie din municipiul Campina, amenajat in 2004 de Primarie in parteneriat cu Turnatoria…

- FABRICA DE CAMPIONI… La Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” din Bucuresti, vineri si sambata, au avut loc etapele finale din cadrul Campionatelor Nationale de Atletism in Sala pentru categoriile de copii 1 (nascuti in 2005 si 2006) si copii 2 (nascuti in 2007 si 2008). Printre remarcatii acestei…

- Sofiaman, brand autohton de pijamale si lenjerie, deschide cel de-al patrulea magazin din Bucuresti, in centrul comercial Sun Plaza, in urma unei investitii de 60.000 de euro. 6 6 0 6 0 0

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 – 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.Cel…