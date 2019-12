Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat luni proiectul de lege al PNL privind abrogarea recursului compensatoriu. Astfel, deținuții nu vor mai fi eliberați condiționat daca muncesc sau stau in condiții neadecvate dupa gratii, informeaza Euractiv.ro.

- Clubul CS Petrolul Ploiești, unde s-au antrenat Corina Ungureanu sau Ileana Sima, funcționeaza intr-o cladire plina de mucegai, in care cade tencuiala, iar apa se inflitreaza la fiecare ploaie. „Este improprie activitaților sportive”, a spus ministrul Ionuț Stroe, care a vizitat marți clubul.CS…

- Ziarul Unirea Pensionare mai rapida pentru cei ce muncesc in condiții deosebite: Legea pensiilor se modifica duminica Persoanele care, de-a lungul anilor pe care i-au petrecut in campul muncii, au lucrat și in condiții deosebite se vor putea pensiona mai repede decat pana acum, conform unei legi care…

- Fostul portar al echipei Pandurii, Dorin Harsu, care a ajutat la promovarea in divizia B a echipei gorjene si apoi in Liga I, a fost rechemat la Targu Jiu pentru a se ocupa de antrenamentele portarilor din lot. Harsu a mai aparat pana anul acesta la...

- Ovidiu Stanga, 46 de ani, a explicat cum este viața in Olanda, acolo unde s-a stabilit, olteanul fiind antrenor la echipa de fete a lui PSV Eindhoven și oferind o lecție de viața occidentala. Ovidiu Stanga s-a rupt de Romania, chiar daca nu definitiv, și nu prea are motive sa se intoarca. La inceputul…

- Cum vine toamna, crizantemele isi fac aparitia la ferestrele si in gradinile caselor. Pot fi intalnite intr-o multime de varietati, potrivite pentru toate gusturile. Florile sunt atat de diverse, incat permit alegerea dintr-o multitudine de forme si culori, de la galben la alb, rosu sau grena. In filosofia…

- PSD a umplut administrația, indeosebi cea centrala, de personaje care mai de care mai incompetente: rude, prieteni, amante, uniți “in cuget și-n simțiri” prin devotamentul fața de “umbrela” PSD care-i apara de intemperii, oricat ar fi de leneși, de hoți sau de neghiobi. Pentru a le plati salarii…

- Carmen Șerban trece prin cea mai grea perioada din viața ei. Tatal artistei a murit astazi, in urma unei suferințe de mulți ani. Vestea trista a fost data chiar de Carmen Șerban, pe rețelele sociale.