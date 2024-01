Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis ca, pana in 2029, copiii care implinesc 14 ani pana atunci, dar și cei carora le expira actuala Carte de identitate, sa beneficieze de gratuitate la eliberarea Carților de identitate electronice.Eliberarea Carții de identitate electronice va fi gratuita pentru o perioada de cinci ani.„Pentru…

- Guvernul a aprobat joi, 28 decembrie, o ordonanta care prevede ca, pana la punerea in circulatie la nivel national a cartilor de identitate electronice, romanii pot circula in strainatate cu cartile de identitate normale emise dupa data de 31 decembrie 2023.Masura este luata pentru a nu ingradi dreptul…

- In noul an vor fi facute mai multe schimbari importante. Printre cele mai interesante se numara și inlocuirea carților de identitate cu buletinele electronice. Cand vor fi acestea disponibile, dar și ce pațesc cei care le refuza. Ce va aparea scris din 2024 pe noile buletine. Carțile de identitate,…

- De la 1 ianuarie dispar buletinele și vin cipurile: Carțile de identitate simple vor putea fi folosite doar la nivel național Cartea electronica de identitate va fi extinsa, incepand de anul urmator, la nivel național. Carțile electronice de identitate vor putea fi folosite atat pentru legitimare, cat…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, buletinele clasice vor deveni istorie in Romania, odata cu implementarea noilor carți de identitate electronice . Aceste carduri electronice vor avea dimensiunea unui card bancar și vor include un cip special destinat stocarii datelor personale ale cetațenilor. Informațiile…

- Cartea electronica de identitate va fi extinsa, incepand de anul urmator, la nivel național. Carțile electronice de identitate vor putea fi folosite atat pentru legitimare, cat și ca document de calatorie, alaturi de pașaport, in țarile care le recunosc astfel.Pe de alta parte, carțile de identitate…

- Carțile de identitate ar putea sa sufere noi modificari in ceea ce privește datele personale ale fiecarui cetațean. Romanii ar putea fi nevoiți sa iși schimbe buletinele pentru ca pe acestea sa apara și informații privind grupa de sange și factorul Rh. In ce stadiu se afla proiectul de lege. Ce date…

- Buletinele vor suferi o serie de schimbari radicale, cea mai importanta fiind includerea datelor biometrice. Exista si alte schimbari, potrivit unui proiect de lege aflat in Parlament. Se schimba buletinele in Romania. Carțile de identitate electronice și simple, inainte de finele acestui an, vor deveni…