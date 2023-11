Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, 16 noiembrie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice ai Inspectoratului de Politie Judetean Galati, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, pun in executare 39 de mandate de perchezitie domiciliara 22 in…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in aplicare 10 mandate de percheziție domiciliara, in județele Suceava, Bacau, Vrancea și Buzau,…

- Este vorba de un dosar penal de evaziune fiscala cercetat de Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș. Prejudiciul estimat pana in prezent este de aproximativ un milion de lei. Cercetarile…

- Opt perchezitii au fost efectuate luni in judetele Timis si Caras-Severin, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor ce vizeaza doua scoli de soferi. Acestea sunt banuite ca nu si-au inregistrat activitatea in contabilitate pentru a nu plati taxe si impozite. Politistii Serviciului de Investigare…

- Opt percheziții au avut loc luni in județele Timiș și Caraș-Severin intr-un dosar de evaziune fiscala și spalarea banilor, prejudiciul depașind 850.000 de lei.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului…

- Au inceput saptamana in forta. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au pus luni, 13 noiembrie in aplicare 8 mandate de percheziție…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au pus astazi in aplicare opt mandate de percheziție domiciliara (șapte in județul Timiș și…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, pun in aplicare, in aceasta dimineața, 4 mandate de percheziție domiciliara, in județul Giurgiu, la domiciliile unor persoane fizice și juridice, precum și la sediul unei instituții…