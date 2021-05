În care păduri din România s-au redeschis traseele turistice Traseele turistice din padurile aflate in județul Arad s-au redeschis cu ocazia minivacantei de Paște și 1 Mai . Masura a fost luata dupa ce numarul cazurilor de pesta porcina africana din județ a scazut. Padurile au fost curațate, pentru a le permite iubitorilor de drumeții sa iși petreaca vacanța in mijlocul naturii. Drumețiile, raliurile, competițiile sportive, activitațile turistice și de campare, inclusiv accesul cu biciclete, ATV-uri și alte vehicule, pe toate terenurile din zonele impadurite ale județului Arad sunt permise din nou, cu respectarea regulilor specifice fiecarei zone. Prefectul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

