În arest pentru un jaf comis într-o sală de jocuri de noroc Instanta de judecata a prelungit mandatele de arestare emise pe numele a trei tineri acuzati ca, pe 30 decembrie 2022, au atacat si imobilizat angajatul unei sali de jocuri de noroc din comuna Calopar. Au plecat cu 20.000 de lei si bauturi alcoolice si tigari in valoare de 8.000 de lei. Cei trei sunt judecati un alt dosar privind un jaf asemanator, comis in noaptea de 21 spre 22 decembrie, intr-o sala de jocuri de noroc din Tulburea, Gorj. Acest dosar se afla pe rolul Judecatoriei Targu Carbunesti. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca inculpatii au comis jaful din comuna Calopar avand fetele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

