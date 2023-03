Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a anunțat ca Alex Florența, fostul șef al DIICOT Timișoara și imputernicit la conducerea Serviciului de crima organizata din cadrul structurii centrale a anti-mafia, este propunerea pentru funcția de Procuror General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a reactionat in urma anuntului privind decesul filosofului Mihai Sora, afirmand ca a ramas ”umorul lui fin, rezistenta tenace, vitalitatea inepuizabila si incapatanarea de a nu renunta la principii”. Edilul s-a referit si la legatura pe care Sora o…

- Adriana Barar, fiica artistului, a declarat pentru pressalert ca familia a incercat sa ajunga la o ințelegere amiabila cu ceilalți muzicieni din Cargo, dar a fost imposibil.„Am incercat sa ne ințelegem amiabil cu ei timp de aproape un an și jumatate, dupa care am trimis notificari prin avocat, nu s-a…

- Accident de circulație, pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara. O tanara de 30 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Șoferul avea o alcoolemie de unu la mie.

- UTA si-a facut obiceiul sa duca pe Mures jucatori tineri din Timisoara. Asa s-a intamplat cu multi fotbalisti, cel mai cunoscut fiind cazul lui Miculescu, vandut apoi pe 1,7 milioade de euro. E pana la urma normal sa se intample acest lucru, atata timp cat la Timisoara nu se doreste performanta, de…

- Sincer, credeam ca paranoia de dupa ratarea obiectivului Schengen va dura trei zile, ca orice minune din tara asta. Spre bucuria presedintelui Iohannis si a ciracilor sai, ea insa continua, luand uneori forme halucinante, inclusiv in Timisoara. Chemati la „revolutie” de acest nefericit produs al unei…

- Un barbat a ajuns la spital in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada, in localitatea timișeana Șag. „O tanara, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DN59 dinspre Jebel spre Timișoara, iar in localitatea Șag a surprins și accidentat un barbat in…