In Ajunul Craciunului, locuitorii din mai multe zone din municipiul Constanta nu au apa calda si caldura

- Peste 350 de blocuri din Capitala si spitalele Matei Bals si Colentina raman vineri fara apa calda si caldura din cauza unor avarii, anunta Termoenergetica, furnizarea urmand sa fie reluata dupa ora 18:00 in cele mai multe cazuri.

- Mai mulți timișoreni au ramas, miercuri, fara apa calda și apa rece de hidrofor din cauza unor avarii. Angajații societații de termoficare lucreaza in zona Dorobanților, pe Take Ionescu și in zona Ciopec.

- Compania de termoficare din Timișoara transmite și azi ca sunt avarii, iar echipele Colterm sunt pe teren și lucreaza pentru remedierea lor. Sunt probleme la punctul termic Corbului – Zona Porumbescu, nr. 10 – avarie conducta apa calda. Afecteaza imobilele de pe strazile Porumbescu și Odobescu. De asemenea,…

- Colterm a anunțat, in aceasta dimineața, ca sunt inregistrate mai multe avarii la rețeaua de termoficare din Timișoara la remedierea carora lucreaza echipele de intervenție. Sunt probleme la: PT 33 – zona Rasaritului – avarie conducta apa calda. Afecteaza imobilele de pe strazile Rasaritului, Calea…

- Compania de termoficare din Timișoara transmite și azi ca sunt avarii, iar echipele Colterm sunt pe teren și lucreaza pentru remedierea lor. Sunt probleme la punctul termic PT 72 din Calea Lugojului, unde este o avarie pe traseu la incalzire. Afecteaza imobilele de pe strazile Lugojului, Telegrafului,…

- Toate spitalele din Timișoara au apa calda și caldura, a constatat o echipa Colterm care s-a deplasat la fiecare spital in parte. Și toți timișorenii ar trebui sa aiba apa calda și caldura, mai puțin in trei zone in care au aparut avarii. Societatea de termoficare a crescut cu un grad și temperatura…

- Colterm SA a anunțat, astazi, ca reluarea furnizarii de gaz metan s-a facut cu intarziere și in nordul Timișoarei este o avarie importanta. ”Din pacate, distribuitorul de gaz a intarziat livrarea acestuia cu 4-5 ore, motiv pentru care nu am reușit sa repunem in funcțiune sistemul de incalzire in timpul…

- Spitalul Fundeni si cateva zeci de blocuri din cartierele Tei, Colentina si Fundeni a ramas joi fara apa calda si caldura din cauza unei avarii la reteaua primara de termoficare, potrivit informatiilor de pe site-ul Termoenergetica. Potrivit Companiei furnizarea agentului termic va fi reluata cel tarziu…