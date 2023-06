Stiri pe aceeasi tema

- „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” poposeste, in premiera, pentru patru zile in cartierul Rahova si instaureaza, pe strada Barca, centrul distractiei in minivacanta de la acest sfarsit de saptamana.

- Spectacole de teatru, numere de acrobatie si ateliere au loc, sambata si duminica, intr-un nou weekend pietonal in cadrul proiectului ”Strazi deschise”care se deruleaza pe Calea Victoriei. Pentru buna organizare a evenimentului au fost instituite mai multe restrictii de trafic, relateaza News.ro. Cel…

- „Strazi deschise” aduce un nou weekend pietonal in Bucuresti, cu spectacole de teatru, numere de acrobatie si ateliere intre 20 si 21 mai, pe Calea Victoriei. Pentru prima data la „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, „Festivalul luminii” organ

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat duminica, 30 aprilie, ca „peste 30.000 de bucureșteni s-au bucurat de prima zi a evenimentului Strazi deschise - promenada urbana”.„Va așteptam și astazi pe Calea Victoriei la o serie de evenimente culturale și artistice”, a adaugat edilul, intr-o postare pe…

- Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie strazile din centrul orasului vor deveni zone exclusiv pietonale si vor gazdui numeroase evenimente artistice si educationale, realizate in colaborare cu teatre, institutii culturale, operatori independenti si artisti.Potrivit edilului general al Capitalei, in primul…

- Nicușor Dan a anunțat pe pagina sa de Facebook ca incepand din acest weekend se da drumul la cel mai popular eveniment care se desfașoara in aer liber in Capitala: „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”. Proiectul ține din 29 aprilie pana pe 8 octombrie. „Din 29 aprilie și pana in 8 octombrie,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri, 26 aprilie, ca, din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie, Calea Victoriei și, ulterior, mai multe strazi din centru vor fi exclusiv pietonale in weekenduri. Acest lucru implica restricții de trafic auto, devierea autobuzelor, iar pe strazile pe care…

- Traficul auto va fi restrictionat, sambata, 1 aprilie, pe traseul zona Piata Presei Libere - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - Platforma Industriala Granmetal, unde va avea loc un mars pe motociclete, intre orele 11,30-13,00.