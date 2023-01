Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 s-a incheiat cu un nivel record al investițiilor in active imobiliare comerciale, Romania inregistrand un volum de peste 1,2 miliarde de euro, cel mai mare din 2007 incoace. La nivelul Europei Centrale și de Est (CEE), piata de real estate s-a remarcat anul trecut prin dinamismul pieței de…

- Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene la peste 95% si depunerea cererilor de plata 3 si 4 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproximativ 6,3 miliarde euro, sunt printre obiectivele ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, pentru…

- Anul 2023 incepe cu o reticenta in randul celor interesati de achizitia unei locuinte, insa consultantii imobiliari estimeaza ca al doilea semestru va aduce o stabilizare pe piata rezidentiala.

- Volumul schimburilor comerciale intre Rusia și China a inregistrat o crestere, in perioada ianuarie-noiembrie 2022, atingand o cifra-record, care a insumat 172,4 de miliarde de dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Finalizarea proiectului „Universitatea Antreprenoriala – sistem de educatie superioara si de formare pentru piața muncii din Romania prin acordarea de burse pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat si implementarea de programe de formare antreprenoriala inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)…

- Piata IT din Romania a depasit valoarea de 9 miliarde de euro. Clujul se afla in top, clasandu-se pe primul loc, dupa Capitala, și concentreaza o cincime din volumul total al segmentului IT.