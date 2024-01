În 16 ianuarie se marchează Sânpetru de Iarnă, miezul iernii pastorale Sanpetru de Iarna, sau miez de iarna, este asemenea lui Santandrei un stapan al lupilor. Sanpetru de Iarna este vazut ca un aparator al gospodariilor țaranești dar și un distrugator, care regleaza comportamentul pradator al animalelor salbatice, al lupilor. Aceste credințe sunt reflectate printr-o serie de tradiții populare impletite povești biblice. Zilele cuprinse intre 25 ianuarie și 2… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

