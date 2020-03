Ziarul Unirea In 12 și 13 martie 2020: Sesiuni de trageri cu armament in poligonul de la Micești. Accesul populației, interzis pe drumurile din zona Reprezentanții primariei municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca joi și vineri, 12 și 13 martie 2020, se executa trageri in poligonul din Micești, iar pentru a evita accidentele se restricționeaza accesul pe drumurile din zona. Municipiul Alba Iulia, prin Direcția Poliția Locala, informeaza cetațenii ca in datele 12 și 13.03.2020,... In 12 și 13 martie 2020: Sesiuni de trageri cu armament in poligonul de la Micești. Accesul populației, interzis…