Imunitatea lui Cîțu, decisă de Biroul Permanent al Senatului Solicitarea pentru ridicarea imunitații lui Florin Cițu a ajuns pe masa Biroului Permanent al Senatului, iar dupa amiaza va avea loc o ședința. Dupa prezentarea solicitarii in Biroul Permanent al Senatului, care se va reuni in aceasta dupa-amiaza la ora 13.00, aceasta va fi inaintata Comisiei juridice in vederea formularii unui punct de vedere ce va fi transmis plenului, cel in masura sa incuviinteze sau sa respinga solicitarea. Citește și: DNA cere ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri USR, Vlad Voiculescu și Oana Mihaila Potrivit Regulamentului Senatului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

