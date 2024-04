Împreună pentru viitorul Europei! Impreuna pentru viitorul Europei! Vitorul Europei trebuie sa fie unul plin de respect pentru fiecare om. Este momentul acțiunii care sa aduca bunastare și echitate. Trebuie sa ne pregatim pentru meseriile viitorului, sa ne adaptam la tranziția verde și digitalizala și sa punem accent pe educație pentru a raspunde cat mai bine nevoilor pieței muncii. […] Articolul Impreuna pentru viitorul Europei! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

