Impozite mai mari pentru case și mașini de la 1 ianuarie 2024 Noul an vine cu taxe mai mari și mai mulți bani dați la stat. Impozitele pentru case, masini și parcare se maresc anul acesta. 2024 vine cu majorarea mai multor taxe și impozite. Cele locale, adica cele pentru casa, masina, teren si chiar pentru locul de parcare, vor crește cu 13,8%. Estecea mai mare crestere din ultimii ani și este efectul indexarii cu rata inflației. Multe dintre administratiile locale au majorat taxele, nu doar cea din București. Spre exemplu, impozitul pentru un apartament cu doua camere de 50 de metri patrați, de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala, deci zona centrala,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

