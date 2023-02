Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Oana Ozmen, anunța ca in 2022 au intrat in Romania prin PNRR bani multi - este vorba de 2,8 miliarde de EURO și ca in 2023 prin indeplinirea unor noi jaloane convenite cu Comisia Europeana vor fi depuse noi cereri de plata in valoare de 6,3 miliarde de EURO: Fii la curent cu…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca pe anumite drumuri, unde ninge viscolit și se circula cu mare dificultate, s-ar putea interzice circulația TIR-urilor. Arafat a explicat ca deszapezirea se realizeaza foarte greu in timp ce ninge. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vești importante! Este anunțul MOMENTULUI pentru milioane de pensionari! Un important ministru al Guvernului Ciuca a facut cel mai important anunț din ultima perioada de timp. Acesta a facut DEZVALUIRI despre cele mai fierbinți subiecte ale momentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un numar de 4.787.920 pensionari era inregistrat in decembrie 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.739 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost de 1.145.123 in noiembrie 2022, cu 754 de persoane mai putin comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primul exercițiu din Romania de cautare-salvare și de supraviețuire in caz de pana majora de curent are loc in acest final de saptamana la Mediaș. Cu ocazia Zilelor prevenirii dezastrelor, populația poate afla cum trebuie sa acționeze in diferite situații neprevazute, anunța Rador. Fii la…

- Bugetul de stat inca nu este aprobat de Parlament pentru ca este pentru prima data, in Romania, cand se realizeaza bugetarea pe programe. El spune ca masurile sociale vor fi aplicate și in 2023: „Cei 50 de euro la fiecare doua luni vor continua și in anul viitor”, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Romania spera sa trimita a doua cerere de plata catre Comisia Europeana, pentru Planul Național de Redresare și Reziliența, pana pe 15 noiembrie, insa termenul va fi, probabil, depașit din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…