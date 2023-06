Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, autoritațile va reamintesc conditiile privind calatoria copiiilor in strainatate. Poliția de Frontiera Romana subliniaza ca in ultima luna (19.05-19.06), polițiștii de frontiera au…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. In ultima luna (19.05-19.06), polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria…

- Unul diontre cei mai buni jucatori de tenis, Roger Federer, a ajuns, sambata, in Romania, unde va filma o reclama pentru o cunoscuta marca auto. O fotografie cu sportivul ajuns in Romania a fost postata pe contul de Facebook al Poliției de Frontiera.Poliția de Frontiera Romana a postat, sambata,…

- Un barbat a fost arestat pentru ca a deschis ușa de urgența a unui avion cu 194 de pasageri, aflat la 250 de metri de sol, inainte de aterizar .Un pasager a deschis o ușa de urgența in timp ce aeronava se afla in aer la o altitudine de 250 de metri si se apropia de pista de aterizare. Echipajul a fost…

- Primul pas care trebuie facut atunci cand ți-ai dat seama ca l-ai pierdut sau ca ți-a fost furat este sa te deplasezi cat mai repede la cea mai apropiata secție de poliție și sa declari acest fapt. De asemenea, documentul mai poate fi declarat pierdut și la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea…

- Autoritatile de frontiera din Romania si Republica Moldova implementeaza, incepand de sambata, controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Albita - Leuseni, pe teritoriul Romaniei, a informat Politia de Frontiera Romana, potrivit Agerpres."Incepand cu data de 15.04.2023, ora 08,00, autoritatile…

- Autoritatile de frontiera din Romania si Republica Moldova implementeaza, incepand de sambata, controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Albita – Leuseni, pe teritoriul Romaniei, a informat Politia de Frontiera Romana. ‘Incepand cu data de 15.04.2023, ora 08,00, autoritatile de frontiera…

- In primele trei luni ale anului, Politia de Frontiera Romana a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse contrafacute, actionandu se cu precadere in punctele de trecere ale frontierei, dar si in zona de frontiera, constatandu se fapte de incalcare a regimului…