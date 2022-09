Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu susține, in prima zi a noului an scolar, ca isi doreste eliminarea „goanei dupa note” pe care spune ca a constatat-o la unii elevi, dar si la multi parinti. „Scoala nu se face pentru nota”, afirma ministrul, care se arata convins ca fiecare dascal va sti cum sa isi…

- Una dintre cele mai importante modificari inclusa in noul regulament o reprezinta exonerarea asociatiilor de proprietari de la obligatii in ceea ce priveste asigurarea curateniei spatiilor verzi, obligatie care, tinand cont de dreptul de proprietate asupra acestor zone, apartine Primariei De asemenea,…

- Anul școlar 2022-2023: Cum se calculeaza mediile anuale ale elevilor in noul an școlar, imparțit pe module? Anul școlar 2022-2023: Cum se calculeaza mediile anuale ale elevilor in noul an școlar, imparțit pe module? Media generala anuala, in noul an școlar structurat pe module, va fi una cu doua zecimale,…

- Pregatirile pentru inceperea noului an scolar pe ultima suta de metri Pregatirile pentru începerea noului an scolar sunt în principiu pe ultima suta de metri, dar în unele unitati de învatamânt, inclusiv din capitala, reparatiile sau lucrarile de renovare nu vor…

- Autoritațile administrației publice locale vor fi obligate sa le asigure celor care beneficiaza de venitul minim garantat locuințe dotate cu apa, energie electrica, gaze naturale și termoficare. Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența, elaborata de Ministerul Muncii, și face parte…

- Cum arata cataloagele și carnetele de elev pentru anul școlar 2022-2023. Noile modele, prezentate de minister Ministerul Educației a publicat noile modele de cataloage și carnet de elev, pentru anul școlar 2022-2023, care va fi structurat pe module in loc de semestre. Este vorba despre documentele-model…

- Scolile din capitala Ucrainei, Kiev se vor redeschide pe 1 septembrie.De asemenea, educatia va fi asigurata in prezenta elevilor, au anuntat vineri autoritatile din capitala Ucrainei, relateaza AFP citat de Agerpres.ro. Unitatile de invatamant, care au functionat online de la invazia rusa lansata pe…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti, ca la rezultatele bune inregistrate la Evaluarea nationala si Bacalaureat au contribuit si parintii care au asigurat pregatirea propriilor copii prin meditatii. „La aceste rezultate bune a contribuit si efortul parintilor care au dorit sa asigure…