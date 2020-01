Pentru primul sau an nou ca suveran, Împaratul Naruhito al Japoniei a declarat joi ca își dorește ca 2020 sa fie un an fara dezastre naturale, informeaza AFP.



&"Sunt încântat sa celebrez anul nou alaturi de voi&", a declarat acesta unei mulțimi strânse în fața Palatului Imperial sa îl salute și asculte mesajul de început de an. &"Dar, în același timp, îmi fac griji pentru oamenii afectați de taifunuri și ploi torențiale&", a afirmat acesta.



&"Sper ca noul an sa fie frumos, pașnic, și fara dezastre naturale&", a adaugat…