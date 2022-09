„Împăratul” din Irlanda, regele prostituatelor din România, trimis în judecată de DIICOT Ion Anton zis „Imparatul”, cel care conducea cea mai mare rețea de trafic de persoane, prostituție, talharii și alte infracțiuni violente in Irlanda, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT. El a fost prins și extradat din Italoia in Romania abia in vara acestui an, la mai bine de 8 ani de la comiterea […] The post „Imparatul” din Irlanda, regele prostituatelor din Romania, trimis in judecata de DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

