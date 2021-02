Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medii de vanzare ale locuințelor din București au crescut pe linie, in ianuarie, cu sume diferite, in funcție de tipul de unitate locativa, in vreme ce chiriile au ramas aproximativ la nivelul din decembrie, potrivit portalului imobiliar anuntul.ro . Cea mai mare creștere a prețului mediu…

- Daniel Mischie, președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor dinRomania (HORA), a anunțat ca au fost demarate deja procedurile pentru a da in judecata statul ca urmare a restricționarii activitații din HoReCa in pandemie. HORA a inițiat procedura legala pentru a da in judecata…

- Dezvoltatorul de origine spaniola Gran Via Real Estate anunța achiziția unui nou teren, localizat pe strada Fabrica de Gheața, in imediata vecinatate a Autostrazii Urbane, in zona Aviației. „Noul teren in suprafața de 2.395 mp ne va permite construcția unui proiect, de 90 de apartamente, pentru care…

- Sase dintre pacientii transferati la alte spitale din Bucuresti in urma incendiului de la Institutul Matei Bals sunt in stare critica, a anunțat luni Ministerul Sanatati. Alți trei pacienți urmeaza sa fie externați. Starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul…

- Ministrul Sanatatii spune despre incendiul de la pavilionul Spitalului Matei Bals din Capitala ca a fost unul „relativ violent”. Vlad Voiculescu a mai precizat ca nu exista deocamdata informații care sa ateste ca incendiul ar fi izbucnit din cauza unui reșou aflat in unul din saloane „In acest moment…

- Site-ul online pe care se pot programa pentru vaccinare persoanele care sunt cuprinse in etapa a doua, in total circa 6 milioane de persoane, este mai mult ne-funcționala decat funcționala. Dupa ce s-a dat drumul vineri, 15 ianuarie, la programari, platforma s-a blocat in cateva ore. Apoi a funcționat…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara anunța ca in luna noiembrie a anului in curs au fost vandute, la nivelul intregii țari, 60.183 de imobile, cu 23.492 mai puține fața de luna octombrie a acestui an.Potrivit unui comunicat al instituției, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor…

- Polițiștii au depistat, in Ploiești, reprezentantul unei firme care nu a putut prezenta documente de proveniența pentru aproximativ 2,5 tone de articolele pirotehnice, in valoare de aproximativ 80.000 de lei. „Polițiștii au prins in flagrant delict doua persoane, in incinta unei societați…