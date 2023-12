Stiri pe aceeasi tema

- Noor Unirii reprezinta un proiect unic pe piața imobiliara din Romania. Noul complex rezidențial dezvoltat de ACM4 este un super bloc de apartamente in cea mai importanta zona a Bucureștiului - Unirii. Complexul rezidențial Noor Unirii are 25 de apartamente și 2 penthouse-uri, extrem de cochete,…

- Cine dorește sa cumpere sau sa inchirieze o locuința va avea in perioada viitoare dificultați tot mai mari in a realiza acest deziderat. Numarul caselor și apartamentelor disponibile pe ambele segmente ale pieței rezidențiale a scazut semnificativ in ultimul an. Cumparatorii au avut cel mai mult de…

- Intamplarea face sa știu zona foarte bine. Este vorba despre cartierul bucureștean Drumul Taberei. Un articol publicat de site-ul profit.ro arata ca un investitor roman a cumparat terenul pe care s-a aflat primul magazin Billa din Drumul Taberei, actualul Carrefour Market, și va demara construirea unui…

- Cei care au vrut sa iși cumpere o locuința, anul acesta s-au lovit de oferte limitate și prețuri mari. Conform Imobiliare.ro, oferta de pe piața rezidențiala a scazut semnificativ in 2023. Nici chiriașii nu s-au bucurat de o piața prea accesibila. Pentru ca nu au reușit sa mai acceseze credite pentru…

- Noile taxe aplicate de Guvernul Ciolacu afecteaza piața imobiliara, iar din 2024 romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani pentru achiziția unei locuințe, din cauza majorarii taxei pe valoarea adaugata.

- O garsoniera de 33 de metri patrați, de pe Calea Turzii, din Cluj se vinde cu un preț incredibil. 91.000 de euro, adica 2.700 de euro/mp. Locuința este la etajul 7 din 8. ”Va propunem spre vanzare o garsoniera situata pe Calea Turzii, Cluj-Napoca. Se afla la etajul 7/8 și are o suprafața utila de 33,3…

- In 2023 crește interesul pentru proprietațile mai ieftine · Prețul mediu de cerere pe metru patrat ajunge la 1.407 euro · Cele mai cautate locuințe sunt apartamentele cu doua camereStoria.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, a analizat piața imobiliara din Timișoara, orașul care a primit titlul…

- Cererea pentru apartamente noi din Bucuresti a inregistrat o crestere de 46% in cel de-al doilea trimestru al anului in curs fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce oferta are un minus de 26%, arata o analiza realizata de un portal imobiliar din Romania.Datele arata cresteri ale cererii…