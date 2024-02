Prețurile la apartamente în Moldova încep din nou să crească In 2023, s-a observat o temperare a creșterii prețurilor la apartamente, insa la inceputul acestui an se inregistreaza o ușoara creștere, a declarat expertul in politici economice, Veaceslav Ionița. In prima jumatate a acestui an, accesibilitatea creditelor ipotecare va ajunge, din nou, la nivelul anului 2019, ceea ce va inviora piața imobiliara. Potrivit lui Veaceslav Ionița, piața imobiliara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

