Stiri pe aceeasi tema

- “BAT face aproximativ 200 de noi angajari pe an si investeste peste 1 milion de euro anual in programe de training si dezvoltare profesionala. Desi piata muncii se confrunta cu fluctuatii majore in ultimii ani, un angajat BAT Romania lucreaza in medie pentru o perioada de cel putin 7 ani in cadrul companiei”,…

- IMMOFINANZ a incheiat cu succes un inceput solid al exercițiului financiar 2022: Veniturile din chirii in termeni comparabili au crescut cu 4,3% in primul trimestru, rata de ocupare a ramas ridicata la 94,4%, iar FFO 1 inainte de impozitare a fost stabila la un nivel foarte bun de 34,4 milioane de euro.…

- Egiptul se asteapta ca veniturile Canalului Suez sa ajunga la aproximativ 7 miliarde de dolari pana la sfarsitul anului fiscal curent, a declarat sambata ministrul de Finante Mohamed Maait, transmite Reters. Veniturile din turism sunt estimate in aceeasi perioada intre 10 si 12 miliarde de dolari, in…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, raporteaza venituri consolidate de 348,7 milioane de lei in primele trei luni ale anului 2022, in crestere cu 82% fata de T1 2021. Profitul brut a crescut…

- Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind…

- – Rezultate excelente ale Grupului IMMOFINANZ, cu un profit de 345,8 milioane de euro – Performanța solida in toate fluxurile de venituri duce la o creștere cu 46% a rezultatelor operațiunilor, pana la 210,1 milioane EUR – Rata de ocupare ramane ridicata la 95,1% – EPRA NTA pe acțiune se imbunatațește…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…