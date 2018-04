Immofinanz cumpara o parte din rivala S Immo

Stiri pe aceeasi tema

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a platit 390 mil. euro pentru achizitia a 29,14% din rivalul sau S Immo, proprietarul Sun Plaza si Novotel din Bucuresti. Tranzactia deschide drumul spre o potentiala fuziune.

- Fondul de investitii SEB Investment Management AB din Suedia a preluat 8,45% din capitalul Purcari Wineries, companie care s-a listat la BVB in februarie. Tranzactia a avut loc pe 15 februarie, fondul preluand 1,6 milioane de actiuni. Producatorul de vinuri fondat de Victor Bostan…

- Salina Turda a ajuns sa cumpere sare extrasa la Ocna Dej. Achizițiile facute prin sistemul public SEAP sunt cu frecvența aproape lunara iar sarea este folosita, potrivit unor surse din Salina Turda SA la umplerea saculeților cu suveniruri, vanduți la intrarea in Salina, scrie infoaries.ro. Sunt turiștii…

- Ryaniar, cel mai mare operator aerian low-cost, va cumpara 75% din actiunile Laudamotion, companie ce a luat fiinta din fosta Niki, care a facut parte din Air Berlin si a intrat apoi in insolventa. Initial, Ryanair preia 25% din actiuni si va ajunge la o participatie de 75%, daca va primi aprobarea…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- ♦ Agricost Braila este cea mai mare ferma de cereale din Romania, care opereaza in sistem de arenda 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Compania romaneasca detinuta de antreprenorul Constantin Dulute este aproape sa fie cum­pa­rata de grupul Al Dahra din Emiratele…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a anunțat ca suspenda discuțiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo și ia in considerare vanzarea pachetului de acțiuni deținut la aceasta companie.

- ​Broadcom a facut in noiembrie o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde dolari pentru Qualcomm, ceea ce inseamna nu doar un record pentru piata procesoarelor, ci si pentru intregul domeniu IT. Qualcomm a respins oferta o saptamana mai tarziu, iar acum Broadcom a adaugat aproape 20 miliarde dolari.…