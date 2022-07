Stiri pe aceeasi tema

- Spania va introduce, temporar, taxe pe banci si companiile din energie, care ar urma sa genereze venituri de aproximativ sapte miliarde de euro in 2023-2024, bani care vor finanta politicile destinate sa ii ajute pe spanioli sa faca fata cresterii preturilor la energie si inflatiei, a declarat marti…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei in contextul invaziei ruse in Ucraina, relateaza agentia EFE. Biden a avut inaintea inceperii summitului o intrevedere de circa o ora cu gazda acestuia,…

- Printre bombardamente, alarme aeriene fara sfarșit și nesiguranța secundei urmatoare, viața merge inainte in zonele de conflict din Ucraina. Razboiul a devenit „noua normalitate” cu care oamenii incep sa se obișnuiasca. Prețurile sunt cele care dau cel mai mari batai de cap și faptul ca veniturile sunt…

- Tribunalul districtual Solomensky din Kiev a anunțat, condamnarea la inchisoare pe viața a soldatului rus Vadim Șișimarin, gasit vinovat pentru uciderea unui civil ucrainean. Acesta este primul proces pentru crima de razboi in Ucraina, transmit agențiile internaționale de știri. Soldatul rus și-a recunoscut…

- Implementarea tehnologiei 5G continua sa se impiedice de reglementari și birocrație. Dupa ce a refuzat sa autorizeze doua companii ale Nokia pentru utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a refuzat și cererea Metaminds, o companie romaneasca. Metaminds,…

- „Rusia vrea sa distruga orice viata in Donbas”, titreaza cotidianul begian Le Soir, citandu-l pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Potrivit acestuia, atacurile rusesti impotriva cartierelor rezidentiale „sunt dovada faptului ca Rusia vrea sa transforme acest teritoriu in pustiu”. Același cotidian…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a avertizat duminica, in mesajul sau de 1 mai, ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in Europa, sau chiar in lume, consemneaza agentia DPA. Exploziile din Ucraina reverbereaza in ‘‘inima Europei’‘ si ”riscul ca acest razboi sa escaladeze intr-unul paneuropean…

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. „Este clar ca razboiul lui Putin in Ucraina are un impact, nu doar asupra economiei europene dar si asupra celei mondiale, si va fi o revizuire, in jos, a cifrelor privind…