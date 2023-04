Îmbulzeală în supermarketuri. Românii au trecut pe fructe și legume (foto) Cum pana la Paște mai este foarte puțin, romanii au luat cu asalt supermarketurile pentru a-și face ultimele cumparaturi. Anul acesta, coșul nu mai este așa de plin cum se intampla in anii trecuți, iar, dupa cate se pare, cumparatorii sunt interesați mai mult de fructe și legume, decat de carnea de miel. Cum prețurile sunt mai mari, in general cu 30%, comparativ cu alți ani, clienții sunt foarte atenți la achiziții. Pulpa de miel, de exemplu, costa undeva la pana la 65 de lei/kg, pasca de 500 grame – in jur de 20 de lei, la fel și un cozonac, așa ca fiecare cumpara dupa cat il ține punga. Iata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

