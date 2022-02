IMAGINILE care arată desfășurarea trupelor și armelor rusești în Belarus la granița cu Ucraina Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii ale manevrelor militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk despre care NATO a spus ca este cea mai mare acumulare de militari ruși in Belarus de dupa Razboiul Rece, relateaza Reuters. Rusia și Belarus au declarat ca vor organiza exerciții militare comune sub numele Union Resolve 2022 in perioada 10-20 februarie, cu scopul de a se antrena pentru a respinge un atac la granițele de sud ale alianței lor, iar Rusia a oferit cateva detalii despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

