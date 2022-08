Stiri pe aceeasi tema

- La ZSL London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume deschis in scopuri de cercetare, inființat in 1828, in spațiul destinat crocodilului siamez, specie aflata pe cale de dispariție, a fost pusa o geanta din piele de crocodil.

- Imagini virale pe rețelele de socializare arata ca militarii ucraineni nu au uitat sa fie empatici nici in vreme de razboi. Deși e pregatit sa apese pe tragaci in orice moment, un militar ucrainean imparte cele cateva nuci pe care le-a așezat langa arma cu o veverița infometata. The post Razboiul…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ironic ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Liderul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepartand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Oficialul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepatand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși folosețte…

- Brigada de Pompieri din Londra a avut cea mai aglomerata zi de munca de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, confruntandu-se, marti, cu mai multe incendii si cu temperaturi record, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan, relateaza BBC. Khan a declarat ca au fost mai mult de douasprezece incendii concomitent.…

- Serviciile de informații militare britanice au transmis, luni, ca Rusia a folosit grupul de mercenari Wagner pentru a-și consolida pozițiile pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters citand ultimul raport al ministerului Apararii de la Londra. Ministerul Apararii a precizat, in actualizarea informațiilor…

- Guvernul de la Londra a cerut autoritatii de supraveghere a concurentei o ancheta privind piata de retail a combustibililor, deoarece preturile la pompa au atins niveluri fara precedent, deși autoritațile au impus o reducere a taxelor, care ar fi fost transferata consumatorilor. Potrivit Reuters, secretarul…

- Ocupanții ruși și-au luat cu ei in tranșee și mașinile de spalat pe care le-au furat din casele ucrainenilor. Imagini cu o mașina de spalat pe camp, in tranșee, au fost surprinse de militarii ucraineni care au descoperit pozițiile rușilor și au fost publicate de agenția Nexta pe contul de Twitter.…