- Un barbat din Cluj a fost prins sub un mal de pamant, luni seara, la patru metri adancime, anunța MEDIAFAX.O autospeciala, un echipaj SAJ și doua buldoexcavatoare din cadrul Primariei Tureni acționeaza in aceste momente pentru a scoate un barbat surprins sub un mal surpat de pamant, la o adancime…

- Președintele PNL Ludovic Orban negociaza cu Eugen Tomac un acord care il elimina pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, din cursa pentru Primaria Capitalei. Pentru a-i consolida poziția lui Nicușor Dan in lupta cu Gabriela firea, Orban trebuie sa scape de Basescu, pentru ca acesta ar rupe…

- Cu toate acestea fostul șef al statului, a vorbit despre probabilitati si posibilitati ca el sa ajunga totusi sa castige scrutinul local. "Va pot spune ca avand in vedere eliminarea PMP din alianța de dreapta sigur PMP e un partid ce trebuie sa participe la alegeri, deci va candida cu candidat la Primaria…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca este conștient de faptul ca in cazul in care va candida la Primaria Capitalei va rupe cel puțin 10% din scorul lui Nicușor Dan. Basescu ii transmite lui Ludovic Orban ca are in actualul PNL oameni din vechiul PDL și aceștia se revendica din vechiul partid.…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 14.00, in ce conditii va candida la Primaria Capitalei. Surse politice sustin pentru Adevarul ca negocierile dintre PNL si PMP pentru liste comune in Capitala au esuat. Prin urmare, PMP va avea candidat la Primaria Generala,…

- Nicușor Dan a declarat ca este optimist și ca Traian Basescu nu ii va fi contracandidat la Primaria Generala a Capitalei. „Are o expertiza buna pentru locul in care se afla acum”, a mai spus el.„Eu sunt optimist ca o sa existe o ințelegere impreuna cu PMP, astfel incat aceasta candidatura…

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, lanseaza un atac dur la adresa fostului sau coleg de partid, Victor Ponta despre care spune ca este cel mai mare mincinos.Dupa Victor Ponta sau Traian Basescu, bucureștenii s-ar putea trezi cu un nou candidat surpriza la Primaria Capitalei. Marian Vanghelie,…