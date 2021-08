Stiri pe aceeasi tema

- Giovanna Antonelli (45 de ani) și-a inceput cariera in actorie pe scena teatrului, la varsta de doar 11 ani. Apoi, la 14 ani, și-a facut debutul in televiziune, ca prezentatoarea a emisiunii pentru copii Angelica of the Rede Manchete. Cum arata acum actrița din telenovela „Clona”? Giovanna Antonelli…

- Intre anii 1993 și 2010, Gabriela Firea (48 de ani) a fost casatorita cu Rasvan Firea (n. 1955 – d. 2010), fost membru al comisiei de marketing a Federației Romane de Atletism. Din mariajul cu acesta, Gabriela are un fiu biologic, Tudor Ștefan, și unul vitreg, Razvan Alexandru. Cum arata fiul vitreg…

- Criminalul tinerei de 19 ani a fost condus astazi la audieri, asta dupa ce seara trecuta a injunghiat-o pe fosta sa iubita cu mai multe lovituri de cuțit. El nu a avut de declarat nimic in fața jurnaliștilor prezenți la fața locului

- Codin Maticiuc a fost foarte discret privind viața personala de cand a devenit tata. Cu iubita lui, mama fiicei sale, nu s-a afișat foarte des, pana acum, cand au aparut impreuna la un eveniment important. Codin Maticiuc și Ana, cea care ii este iubita de cațiva ani de zile, au pașit impreuna pe covorul…

- Lidia Buble sarbatorește azi ziua de naștere. Cantareața a implinit 28 de ani chiar pe timpul traseului de la „Asia Express”, sezonul 4. A dezvaluit ce cadou și-a facut, dar și imagini de pe „Drumul Imparaților”. Cantareața nu are acces la telefon pe parcursul competiției, dar pe Facebook-ul ei au aparut…

- Studenta rusa Sofia Sapega a fost retinuta impreuna cu Roman Protasevici dupa ce avionul in care se aflau a fost deturnat spre Minsk. Intre timp, rudele celor doi cer ajutor international pentru eliberarea lor. Un clip postat marți pe un canal Telegram pro-Lukasenko prezinta o femeie care susține ca…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Alina Marymar arata demențial, insa v-ați intrebat vreodata cum arata fara pic de machiaj? Imagini rare cu iubita lui Tzanca Uraganu naturala. Cu toate ca nu are nicio imperfecțiune și un ten de porțelan, focoasa bruneta susține ca nu se considera o…