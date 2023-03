Stiri pe aceeasi tema

- Avem dovada ca Nicușor Dan e un tata implicat și face orice pentru a-i aduce zambetul pe buze fiicei sale. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini nemaivazute cu edilul Capitalei și fetița acestuia. Ce face Nicușor Dan atunci cand nu se afla in biroul…

- Adrian Alexandrov a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri, SpyNews.ro. Acesta iși indeplinește cu brio rolul de tata, reușind sa petreaca timp cu fiica sa, dar și alți prieteni de care este apropiat.

- Gabi Badalau, aroganța suprema pe șoselele din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Gabi Badalau in timp ce iși conducea bolidul de peste 200.000 de euro, fara sa țina cont de regulile de circulație. Avem dovada clara ca iubitul Biancai…

- Avem dovada ca Ioana Marcu are o relație excelenta cu socrul ei. Ei bine, spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Avem imagini rare cu tatal lui Ciprian Marica! Iata cum au fost…

- Relația Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov trece printr-o perioada mai dificila de cand fostul ministru se afla in penitenciar. In ciuda situației delicate, partenerul Elenei Udrea face in așa fel incat fiica lor, Eva, sa nu simta lipsa mamei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro,…

- Florin Raducioiu are mare rabdare cu iubita lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce ii facea pe plac partenerei de viața. Imaginile dovedesc faptul ca fostul fotbalist face orice de dragul femeii care l-a cucerit.

- Calin Popescu Tariceanu a fost surprins dupa ce a ieșit de la o Gala, dar nu singur, ci alaturi de Marcel Iureș. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au surprins imagini de senzație. Cine a fost tratat mai bine de catre parcagii.