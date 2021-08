Imagini în detaliu din timpul exploziei unei supernove (VIDEO) O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Nationala Australiana (ANU) a surprins in premiera imagini in detaliu din timpul disparitiei explozive a unei stele. Potrivit Xinhua, intr-un studiu recent publicat se specifica faptul ca echipa de la ANU a colaborat cu Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) din Statele Unite si cu alti cercetatori internationali pentru a observa primele momente ale unei supernove, in detalii fara precedent. Echipa a descoperit ca supernova a fost capturata in imagini de la inceput pana la sfarsit, in 2017, de telescopul spatial Kepler al NASA,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

