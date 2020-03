Stiri pe aceeasi tema

- Pastorul baptist Viorel Candrianu, din Ipotești, in varsta de 63 de ani, a fost inmormantat, joi la amiaza, in condiții speciale de securitate biologica, la aproximativ 8 ore dupa ce a murit la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Pastorul fusese internat miercuri, in ...

- Toate spitalele din județul Suceava au cel puțin cate un medic bolnav, a declarat, miercuri seara, pentru Antena 3, secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru, care se afla la Suceava. Oficialul guvernamental a afirmat ca la aceasta ora Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel ...

- Nu mai puțin de 11 medici de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava sunt infectați cu coronavirus, informeaza printr-un comunicat de presa, cea mai mare unitate spitaliceasca din județ. Este vorba de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe și din secțiile Boli Infecțioase, Pneumologie…

- Numarul sucevenilor confirmați cu infecție cu coronavirus s-a dublat intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost confirmate nu mai puțin de 10 noi cazuri, dintre care patru medici și o asistenta medicala de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Medicii sunt doi de ...

- Gestionarea masurilor pentru tratarea eventualelor cazuri de Coronavirus in Mehedinți este prioritate maxima in aceasta perioada. La Secția de Boli Infecțioase se amenajeaza, in ritm alert, cinci saloane pentru eventuale internari. ActualitateAdministratiemehedinti

- Un barbat in varsta de 37 ani este al cincilea caz confirmat cu infecție cu coronavirus in județul Suceava, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Diana Gașparel. Este vorba despre un barbat care se afla internat la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" ...

- Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a pregatit o sala de operație doar pentru eventuali pacienți diagnosticați cu coronavirus care ar avea nevoie de intervenții chirurgicale de urgența. Managerul Vasile Rimbu a declarat, luni, ca a fost stabilit un circuit separat pentru ...

- Rezultatul testelor pentru coronavirus efectuate tanarului care a fost suspect, marți, de infecție cu coronavirus, izolat la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, a fost negativ. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției medicale, dr. Mircea ...