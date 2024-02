Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a implinit 54 de ani și nu are nici o locuința personala. Primarul Capitalei, care iși dorește un nou mandat, locuiește cu soția și cei doi copii ai sai intr-un apartament generos, cu trei camere, dintr-o casa istorica, in sectorul 5. Edilul Bucureștiului a preferat intotdeauna sa stea cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, la santierul unde incep astazi lucrarile de modernizare a liniei 5 de tramvai, pe o lungime de 4,2 km, pe tronsonul cuprins intre Soseaua Stefan cel Mare si Podul Baneasa, ca termenul de executie este de 12 luni, iar lucrarea costa 170 de milioane de…

- ”Incepem lucrarile la linia 5, mai precis de aici, de la Podul Baneasa la Stefan cel Mare, 4,2 km, e o lucrare pe care s-a facut deja proiectarea de catre STB si acum e vorba doar de executie. Termenul de executie este de 12 luni. Lucrarea costa 170 de milioane de lei, cu tot cu TVA si este primul lot…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca 2128 de aparate de iluminat stradal LED si 713 aparate de iluminat pietonal au fost montate de echipele Companiei de Iluminat din luna decembrie pana acum, potrivit news.ro.”2128 de aparate de iluminat stradal LED si 713 aparate de iluminat pietonal au fost…

- PNL București a comandat un sondaj in luna ianuarie 2024 pentru a evalua preferințele și opțiunile cetațenilor din Capitala in vederea alegerilor viitoare. In funcție de tipul de alegeri, 21-23% dintre cei sondați, care merg la vot și au o opțiune, indica Partidul Național Liberal drept alegerea lor.…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca se vor purta discuții cu organizatorul și se va lua decizia fie a restrangerii suprafeței protestului din Piața Constituției, fie a anularii definitive pentru zilele de luni și marți, ținand cont de interesul aproape inexistent, pentru…