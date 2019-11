Stiri pe aceeasi tema

- La 16 ani a fost incadrat ca ajutor de pescar, ajutandu-l pe tatal sau. A inceput sa practice sportul la Tulcea, iar la 18 ani fost transferat la sectia de kaiac-canoe a clubului Dinamo, unde si-a cladit o cariera sportiva exceptionala. In cei 17 ani dedicati sportului de performanta a castigat peste…

- Ivan si a inceput cariera la Clubul Sportiv Steaua Bucuresti in luna martie 1967, unde a fost recomandat de niste consateni ai sai. Acestia practicau kaiac canoe si iesisera campioni mondiali in urma cu un an. Acest fapt l a ambitionat pe Ivan sa incerce si el sa practice acest sport. A facut parte…

- Ivan Patzaichin implinește maine, 26 noiembrie, varsta de 70 de ani, iar fostul mare sportiv roman a fost suprins de petrecerea organizata de asociația care ii poarta numele. Acesta a fost așteptat de peste 300 de invitați, care l-au primit ca pe un adevarat erou. Cu lacrimi in ochi, Patzaichin a afirmat…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA: Carucior de copii și tricicleta, sustrase din scara unui bloc din Alba Iulia. Imagini surprinse de camera de supraveghere Hoții fura ce le pica sub mana: un carucior de copii și o tricicleta au fost sustrase din scara unui bloc de locuit, din Alba Iulia. Surpriza neplacuta…

- Petrecere mare in familia Prodan-Reghecampf. Anamaria si-a sarbatorit sotul cu mare fast, impreuna cu familia si prietenii apropiati. Bineinteles ca Anamaria nu avea cum sa nu organizeze un party surpriza pentru sotul ei, la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Dubai.

- Andreea Balan a avut parte de un vis ce in sfarsit a devenit realitate. Duminica, solista a devenit sotia lui George Burcea, in fata lui Dumnezeu. Tot in aceeasi zi, micuta Clara Maria a fost botezata. Petrecerea a iesit exact cum si-a dorit, iar artista a schimbat doua rochii, desi pregatise trei tinute.…